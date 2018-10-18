Керченский стрелок покупает патроны перед атакой на колледж в Керчи: видео

Накануне, 17 октября, 18-летний учащийся керченского технологического колледжа пришел в учебное заведение с помповым ружьем и взрывными устройствами и сначала открыл прицельную стрельбу по людям, а после произвел подрыв и покончил с собой. Жертвами атаки, по последним данным, стал 21 человек.

Перед совершением преступления, за четыре дня до трагедии, молодой человек пришел в местный оружейный магазин. «Звезда» публикует снятое камерой наблюдения видео, на котором Владислав Росляков покупает патроны к ружью.

Данное видео сейчас изучают следователи. По предварительной информации, большинство жертв стрелка скончались именно от огнестрельных ранений.

Что касается пострадавших - их около 50, то, как сказала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, у большинства их них - минно-взрывные раны.

«Самодельное взрывное устройство было начинено огромным количеством мелких компонентов», - уточнила министр.

В Республике Крым в связи с произошедшей трагедией был объявлен трехдневный траур.