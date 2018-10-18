Политика сдержанности: как избежать третьей мировой войны

Директор Музея войск ПВО военный историк Юрий Кнутов считает, что грамотная внешняя политика России помогает избежать масштабного военного конфликта. Об этом он заявил в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда», отвечая на вопрос, может ли в скором времени начаться третья мировая война.

«Это все зависит от того, какую политику мы будем проводить. Если мы будем вести себя сдержанно, как ведем до сих пор, и в общем-то достаточно грамотно использовать международную трибуну и подключать общественность, подключать такие страны как Индия, Китай и так далее, то есть шанс избежать войны. Если мы будем реагировать болезненно, если на удар по левой щеке будем бить в челюсть, то это сразу перерастет в третью мировую войну», - предположил эксперт.

На прошлой «Прямой линии», которая проходила в июле 2018 года, Владимир Путин, заявил, что мир не сможет пережить третью мировую войну. Глава государства подчеркнул, что понимание того, что очередной масштабный вооруженный конфликт может стать концом сегодняшней цивилизации, «должно сдерживать нас от крайних и чрезвычайно опасных для современной цивилизации действий на международной арене».

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.