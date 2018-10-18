Число жертв массового убийства в Керчи возросло до 21

Число погибших в результате взрыва и стрельбы в керченском колледже возросло до 21 человека, поскольку скончалась еще одна пострадавшая девушка. Об этом «Звезде» сообщили в Минздраве РФ.

Согласно последним данным, в больнице находятся 44 пострадавших при атаке на колледж в Керчи. Пять из них - в коме. Как рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова, врачи надеются отправить в Москву 10 человек, которые получили самые серьезные ранения.

В результате атаки 18-летнего студента политехнического колледжа Владислава Рослякова на учебное учреждение, устроившего взрыв и стрельбу, погиб 21 человек, еще около 50 пострадали. Как заявили в министерстве просвещения, было решено усилить меры безопасности во всех учебных заведениях России.

Изначально СКР рассматривал трагедию как теракт (статья 205 УК РФ), затем уголовное дело переквалифицировали на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (часть 2 статьи105 УК РФ).