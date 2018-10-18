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Аксенов заявил, что колледж в Керчи возобновит работу 22 октября

Валентина Пескова
12:08 18.10.2018
Глава республики Крым Сергей Аксенов провел встречу с преподавателями политехнического колледжа, в котором 17 октября произошла трагедия.
Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости

Глава Республики Крым Сергей Аксенов и министр просвещения РФ Ольга Васильева провели встречу с преподавательским составом Керченского политехнического колледжа, где вчера произошел взрыв и стрельба. На встрече было принято решение, что учебное заведение возобновит свою работу уже в ближайший понедельник, 22 октября.

«Все понимают, что должны это сделать, показать, что никто никого не запугал и жизнь продолжается», - отметил Аксенов на своей странице в Facebook.

На встрече также обсудили вопросы обеспечения безопасности и ремонта здания колледжа. По словам Аксенова, с 7 часов утра сегодняшнего дня возле каждого образовательного учреждения Керчи находится вооруженная охрана Федеральной службы войск Национальной гвардии.

Глава Крыма добавил, что всем пострадавшим от трагедии будут выплачены денежные компенсации. Семьи погибших получат по одному миллиону рублей, а семьи пострадавших - по 500 тысяч рублей.

Что касается пострадавших, которые остаются в больницах, то десять человек из них будут транспортированы в медицинские учреждения Москвы и Краснодарского края, еще часть пациентов перевезут в больницы Симферополя. При этом принято решение отправить всех несовершеннолетних детей из пострадавших семей в детские лагеря, в том числе «Артек».

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