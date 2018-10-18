ЧОП: на вахте в колледже в Керчи в момент ЧП находилась бабушка

Охрана была у керченского колледжа, в котором 17 октября произошло массовое убийство, спустя пять минут после нажатия тревожной кнопки, сообщили агентству РИА Новости в ЧОП «Альфа».

«На вахте сидела бабушка, ее нанял сам колледж, она нажала на кнопку, через пять минут были там», - рассказал начальник отдела охраны ЧОП.

К моменту приезда охраны на месте уже находилась полиция, которая не пускала в колледж. По словам представителя ЧОП, сотрудники организации сразу стали оказывать медпомощь пострадавшим и отвозить их в больницу.

Напомним, 17 октября студент Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в политехническом колледже в Керчи, в результате чего погибли 20 человек, еще 50 пострадали. По данным следствия, юноша сам изготовил взрывные устройства, из которых взорвалось одно.