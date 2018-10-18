В Минздраве рассказали о характере ранений жертв керченского студента

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала журналистам о причинах смерти жертв трагедии в керченском колледже. По ее словам, большинство пострадавших скончались от огнестрельных ранений.

«У тех, кто попал в стационар - минно-взрывные раны. Самодельное взрывное устройство было начинено огромным количеством мелких компонентов», - рассказала министр.

Министр также рассказала, что в телах пострадавших, включая внутренние органы, врачи обнаруживают многочисленные металлические предметы, которыми было начинено взрывное устройство.

Напомним, на сайте правительства Республики Крым появился полный список жертв нападения 18-летнего студента на колледж в Керчи. В нем значатся 20 человек, среди которых 15 студентов и пятеро взрослых. В больницах остаются около 50 пострадавших.