На месте стихийного мемориала в Керчи началась траурная панихида по жертвам массового убийства

В четверг 18 октября на месте стихийного мемориала в Керчи началась траурная панихида по погибшим в результате массового убийства в политехническом колледже.

В результате трагедии 17 октября погибли 20 человек, около 50 человек ранены, большинство из которых - подростки. Официальный список погибших опубликован на сайте крымского правительства. В республике объявлен трехдневный траур.

Глава региона Сергей Аксенов пообещал выплатить по миллиону рублей семьям жертв, родные пострадавших получат по 500 тысяч.

Первые похороны состоятся 18 октября. В Керчи к стихийному мемориалу примерно в 200 метрах от колледжа люди несут цветы, свечи и детские игрушки. Там началась траурная панихида.

Общегородская панихида по погибшим пройдет 19 октября на Центральной площади города.