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Первые похороны в Керчи состоятся 18 октября

Василиса Морозова
11:06 18.10.2018
Семьи погибших при стрельбе в керченском колледже получат по миллиону рублей, пострадавшие - 500 тысяч рублей.

Первого погибшего при массовом убийстве в политехническом колледже в Керчи похоронят уже в четверг 18 октября рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Как пишет ТАСС, всех погибших похоронят рядом на центральной аллее местного кладбища.

«Похороны завтра в 10.00 начинаются... Уже один парень, мусульманин, будет похоронен в Ленинском районе сегодня», - сказал он на месте трагедии.

Кроме того, Аксенов отметил, что средства семьям погибших и пострадавших в результате взрыва и стрельбы в колледже также перечислят сегодня, 18 октября. Семье каждого погибшего выплатят по миллиону рублей, а близким пострадавших - по 500 тысяч рублей.

По словам главы региона, власти Крыма готовы также отправить в детские лагеря всех пострадавших в инциденте.

Аксенов рассказал, что занятия в политехническом колледже возобновятся 22 октября. Однако не в том здании, которое пострадало от взрыва, так как оно подлежит восстановлению.

Напомним, был опубликован полный список жертв нападения 18-летнего Владислава Рослякова на колледж в Керчи, которое произошло накануне, 17 октября. В результате массового убийства погибло 20 человек, еще 50 пострадало.

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