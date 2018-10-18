Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в РФ

Согласно данным аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), самой прибыльной профессией в России является финансист, его средняя заработная плата составляет около 88 тысяч рублей, что вдвое выше средней зарплаты по стране.

Как пишет «Российская газета», на втором месте оказались работники сферы добычи полезных ископаемых с зарплатой 87 тысяч рублей и сотрудники в сфере информации и связи, которые зарабатывают 71 тысяч рублей.

Отмечается, что меньше всего зарабатывают в таких отраслях, как гостиницы и предприятия общественного питания, где средняя оплата труда - около 26 тысяч рублей, а также в сельском лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве - около 28 тысяч рублей.

Аналитики сообщили, что самые высокие зарплаты были зафиксированы у жителей Центрального (более 53 тысяч рублей) и Дальневосточного (около 53 тысяч рублей) федеральных округов. На третьем месте оказался Северо-Западный федеральный округ (почти 49 тысячей рублей). Наименьшие доходы у жителей Южного (почти 31 тысяча рублей) и Северо-Кавказского (26 тысяч рублей) федеральных округов.