Бэнкси признался, что его картина должна была уничтожиться полностью

Американский граффити-художник Бэнкси выложил видеоролик на своем YouTube-канале, в котором раскрыл секрет, что его картина «Девочка с воздушным шаром» должна была полностью «самоуничтожиться» после продажи на аукционе Sotheby’s.

Как выяснилось, встроив в раму шредер, художник несколько раз репетировал задуманный им трюк и картина всегда разрезалась до конца. Однако во время самих торгов механизм для измельчения бумаги неожиданно вышел из строя, и художественное полотно оказалось разрезано только наполовину.

Кроме того, в новом видеоролике показан и пульт дистанционного управления, с помощью которого шредер был приведен в действие.

Напомним, Бэнкси признался, что специально встроил шредер в раму существовавшей в единственном экземпляре картины «Девочка с воздушным шаром» на случай, если она когда-нибудь будет продана на аукционе. И картина действительно самоуничтожилась после того, как ее приобрели на торгах Sotheby’s за 1,4 миллиона долларов.