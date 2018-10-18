МИД РФ отказал Киеву и НАТО в праве на учения в Азовском море

Украина не может проводить совместные учения с НАТО в Азовском море, так как для этого требуется согласие Москвы, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как он рассказал в интервью французским СМИ, Украина хочет провести в Азовском море учения с Североатлантическим альянсом.

«Но туда уже пройти нельзя будет, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море», - подчеркнул Лавров.

Кроме того, добавил министр, НАТО продолжает наращивать вооружение на границах России. Москва наблюдает за планами модернизации транспортной инфраструктуры в Европы, чтобы «американским вооружениям было легче добираться до российской границы, сказал он. Лавров отметил, что учения на Украине, в Грузии и в Черном море являются «откровенно провокационными».

В настоящее время на Украине проходят учения «Чистое небо - 2018», в которых принимают участие девять стран, восемь из которых являются членами НАТО.

Кроме того, Киев анонсировал создание базы военного флота Украины на Азовском море.