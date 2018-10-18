СМИ: перед расправой в колледже в Керчи Росляков ненадолго пропал

Восемнадцатилетний Владислав Росляков, устроивший расстрел людей и взрыв в колледже в Керчи, незадолго до случившегося на время пропал. Об этом рассказал журналистам его знакомый, также ученик данного колледжа.

«Влада с понедельника не было на парах. Вроде, болел», - сказал однокурсник Рослякова. «Вчера я хотел ему написать, спросить, как он, а у него страница "ВКонтакте" удалена», - цитирует молодого человека сайт «Комсомольской правды».

Другие учащиеся заведения, знавшие стрелка, рассказали о замкнутом характере Рослякова. По их словам, он редко общался со своими сокурсниками.

Также со слов учащихся стало известно об инциденте, произошедшем, когда Росляков учился на первом курсе. Якобы он распылил перцовый балончик, а в ответ на возмущения студентов лишь ухмыльнулся.

Владислав Росляков пришел накануне, 17 октября, в колледж с помповым ружьем и устроил прицельную стрельбу по всем, кто попадался на его пути. После этого он произвел подрыв взрывного устройства и покончил с собой.

Жертвами атаки стали 20 человек, еще 44 сейчас находятся в больницах. В Крыму объявлен траур.