Охрана избила посетителя ночного клуба в Новосибирске: видео

Посетители ночного клуба «Синий иней» в Новосибирске стали свидетелями расправы охранников клуба с одним из гостей. На видеозаписи, сделанной свидетелем происшествия, видно, что мужчина в форме охранника избивает молодого человека, лежащего на земле. При этом другие его коллеги стоят рядом, а молодой человек только защищается от ударов, закрывая руками лицо.

Сделавший видеозапись отметил, что он «посетил этот чудо-бар» в ночь с 12 на 13 сентября и ужаснулся агрессивному и хамскому поведению сотрудников клуба. А на выходе из него еще и стал свидетелем неподобающего инцидента, пишет сайт «Комсомольской правды».

«Считаю подобному "заведению" не место в нашем городе», - оставил он отзыв в соцсети.

Другие пользователи отметили, что подобные происшествия в клубе - не редкость, в связи с чем его давно пора закрыть. Однако нашлись и защитники поведения охранников, предположив, что избитый молодой человек сам спровоцировал их на подобные действия своим поведением.