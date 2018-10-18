Лавров пояснил цель предоставления автокефалии на Украине

Инициаторы предоставления автокефалии украинской церкви намерены оторвать Украину от России не только политически, но и духовно, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью RT France, Paris Match и Figaro.

«Замысел очевиден - сделать еще один шаг, чтобы оторвать Украину не только политически, но еще и духовно от России», - сказал министр.

По его словам, уже звучат возмущения из большинства поместных православных церквей, а это не просто однондневная реакция, отметил Лавров, а «проблема надолго». Так прокомментировал российский министр иностранных дел ситуацию вокруг признания каноническими УПЦ КП и Украинской автокефальной церкви.

Лавро отметил, что спецпредставитель США по вопросам церковных отношений приветствовал решение Патриарха Варфоломея.

Ранее Константинопольский патриархат решил предоставить автокефалию неканонической церкви, было объявлено о желании вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата. Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине - Филарета из КП и Макария из Украинской автокефальной церкви. После этого РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит свое решение по автокефалии Украинской церкви.