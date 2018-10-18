Опубликован официальный список погибших при нападении на колледж в Керчи
Жертвами атаки на колледж стали 20 человек, еще 44 пострадавших сейчас находятся в больницах в состоянии разной степени тяжести.
В Сети опубликован полный список жертв нападения 18-летнего Владислава Рослякова на колледж в Керчи, которое произошло накануне, 17 октября. В списке, появившемся на сайте правительства Республики Крым, - 20 имен.
Жертвами стрелка стали пять взрослых человек и 15 студентов, из которых шестеро - несовершеннолетние.
В настоящий момент в больницах остаются 44 пострадавших в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже. Такие данные озвучила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Министр уточнила, что все пострадавшие находятся в состоянии разной степени тяжести, пять из них - в состоянии комы.
В связи с произошедшей трагедией 18 октября меры безопасности решено усилить во всех учебных заведениях России.