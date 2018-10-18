В Совфеде и Госдуме высказались за ужесточение требований к продаже оружия

С предложением ужесточить требования к разрешению на приобретение оружия высказались член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности от Крыма Ольга Ковтиди, а также депутаты Госдумы Анатолий Выборный и Александр Хинштейн. Такое заявление политики сделали после трагедии в Керчи.

По мнению Ковтиди, в России должен быть законодательно повышен минимальный возраст, при котором разрешено приобретать огнестрельное оружие, пишет ТАСС. Если сейчас его разрешено продавать лицам от 18 лет, то, по мнению члена Совфеда, это должно быть возможно только с 22 лет.

Анатолий Выборный заявил, что среди других мер об ужесточении порядка выдачи лицензий на оружие в Госдуме также обсуждается блокировка сайтов в интернете, на которых содержатся призывы к совершению преступлений.

А вот экс-советник Росгвардии и депутат Александр Хинштейн предлагает разрешить Росгвардии проверять подлинность справок об отсутствии медицинских противопоказаний для желающих получать оружие. По его словам, ранее эта инициатива была заблокирована Минздравом, поскольку при этом нарушается врачебная тайна. Однако, по мнению Хинштейна, человек должен сам давать согласие на обработку своих персональных данных. В случае, если этого не происходит, оружия он попросту не получит.