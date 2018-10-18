Керченскому стрелку назначили посмертную психиатрическую экспертизу

Студенту керченского колледжа, устроившему стрельбу и взрыв, а затем покончившему с собой, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Как пишет ТАСС, специалисты проводят экспертизу для установления психологических особенностей человека, а также установления мотивов действий, которые он совершил при преступлении.

«Для установления его психиатрического состояния будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», - отметил близкий к следствию источник.

По словам знакомого стрелка, Росляков всегда был «странный», а во время занятий «всегда в углу сидел». На первом курсе юноша распылил в классе перцовый баллончик, но не объяснил почему.

Восемнадцатилетний Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в политехническом колледже в Керчи, в результате чего погибли 20 человек, еще 50 пострадали.

По данным правоохранителей, студент сам изготовил взрывные устройства, взорвалось только одно. Он действовал один, но следователи проверяют версии о возможных сообщниках.