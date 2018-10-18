Глобальная катастрофа привела к резкому уменьшению арктического ледяного покрова

Эксперты NASA завершили исследования таяния арктических льдов, выяснив, что большая часть многолетнего ледяного покрова исчезла, на смену ему пришел более тонкий лед, который тает в теплые месяцы.

Как пишет издание Science Alert, многолетний лед толще сезонного льда и сохраняется несколько лет. Он содержит меньше соли, поэтому не так быстро тает. Сезонный же исчезает летом.

По словам экспертов, в будущем арктический «молодой» лед будет больше подвержен ветрам и погоде, будет таять быстрее. А глобальное потепление продолжает «нагревать океаны», пишет издание.

Согласно расчетам специалистов, с 1958 года толщина ледяного покрова уменьшилась в три раза, а площадь многолетнего льда сократилась на 2 млн кв.км. Так, как уверены ученые, Артика в связи с таяниями льдом станет уязвимее к росту средней температуры, а это, в свою очередь, окажет губительный эффект на природные экзосистемы.