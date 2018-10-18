Друг керченского стрелка рассказал о еще одном ЧП с его участием

Восемнадцатилетний Владислав Росляков, устроивший накануне, 17 октября, стрельбу и взрыв в колледже в Керче, был ранее замешан в еще одном инциденте с его участием, произошедшем на территории учебного заведения. Об этом журналистам рассказал один из его знакомых.

«На первом курсе Влад распылил в классе перцовый балончик. Мы чуть не задохнулись. Спросили у него: "Ты что творишь?!" А он в овтет только ухмыльнулся», - цитирует его сайт «Комсомольской правды».

Знакомый Рослякова добавил, что тот всегда был «странный», а во время занятий «всегда в углу сидел».

Еще один ученик колледжа, знавший стрелка, подтвердил замкнутый характер стрелка.

«Он всегда был очень замкнутым, с первого курса. Ни с кем не общался, если только по учебе что-то нужно», - пояснил он.

Напомним, по последним данным, в результате расправы, устроенной Росляковым, погибли 20 человек, еще десятки получили ранения. В Крыму и Севастополе объявлен траур.