Названы российские цены на новые смартфоны Huawei

Китайская компания Huawei 17 октября представила в Лондоне новые модели смартфонов Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro. Их продажа начнется 10 ноября, но, по информации российского подразделения компании, предзаказ на модели можно сделать уже сейчас.

Стоимость новых гаджетов Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro составит 57770 рублей и 77770 рублей соответственно. В смартфоне Huawei Mate 20 предлагается 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, при этом он доступен в синем и сине-фиолетовом цветах. А его более дорогая модель Mate 20 Pro в версии 6+128 ГБ продается в изумрудно-зеленом и чёрном вариантах расцветки корпуса.

Для тех, кто оформит предзаказ на модель Mate 20, компания обещает выслать в подарок еще и умные часы Huawei Watch GT, которые также были анонсированы накануне в Лондоне. А заказчикам Mate 20 Pro подарят не только те же умные часы, но еще и беспроводные наушники Huawei Free Buds и дополнительную гарантию на замену экрана.