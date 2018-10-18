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Скворцова уточнила данные о состоянии пострадавших при взрыве в Керчи

Виктория Косогляденко
07:52 18.10.2018
Из Керчи начинается эвакуация тяжелых раненых, пострадавших в среду результате трагедии в колледже.
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В больнице остаются 44 пострадавших в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже в Керчи, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«На сегодняшний день в стационарах остаются 44 человека», - уточнила министр.

По ее словам, все пострадавшие находятся в состоянии разной степени тяжести, пять из них – в коматозном состоянии.

«Пять человек - крайне тяжелых, в коматозных состояниях. Они все перенесли операции. Но это травматический шок и гемморагический шок - повреждены крупные сосуды, большая кровопотеря. И наша задача - к утру попытаться стабилизировать состояние. Этих пяти пациентов», - добавила она.

Стабилизировать крайне тяжелых нужно, чтобы перевезти в крупные госпитали Москвы и Краснодара. По словам Вероники Скворцовой, к вылету подготовлены два борта. Один из них - Ил-76 - имеет сразу 25 медицинских модулей.

Врачи надеются, что в столицу удастся отправить 10 человек, получивших самые серьезные ранения. Тех, кого доставят в Москву, разместят в Национальном медицинском центре имени Вишневского. Пострадавших готовы принять и в клинике доктора Рошаля.

Кроме того, по словам министра, одиннадцать из 20 погибших являются несовершеннолетними.

«Всего погибли 20 человек, в том числе 15 учащихся и пять сотрудников колледжа. Из 15 учащихся 11 несовершеннолетних», - сказала Скворцова.

По предварительным данным, массовое убийство совершил студент 4-го курса, 18-тилетний Владислав Росляков. Действовал он в одиночку, а оружие приобрел легально. В результате стрельбы и взрыва погибли 20 человек, еще 50 пострадали.

С сегодняшнего дня меры безопасности решено усилить во всех учебных заведениях России. Об этом заявили в министерстве просвещения.

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