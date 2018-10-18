Генсек ООН выразил соболезнования близким погибших в Керчи

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования близким и родным погибших в результате стрельбы и взрыва в Керчи.

Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Гутерриш очень огорчен трагедией. По его словам, глава ООН осуждает все формы насилия против мирных жителей.

«Генеральный секретарь огорчен новостью о трагической атаке на техникум в Керчи, в результате которой, согласно сообщениям, погибло и пострадало много студентов», - отметил он.

Скорбит и сочувствует семьям погибших и всем раненым также канцлер Германии Ангела Меркель. Новости из Керчи в Берлине охарактеризовали как «душераздирающие». Эстонский премьер-министр Юри Ратас назвал произошедшее в Крыму «ужасной бойней» и пожелал выздоровления всем пострадавшим.

К соболезнованиям присоединились и в Совете Европы. Президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье написала, что потрясена сообщениями о стрельбе. Она отметила, что ее мысли с жертвами и их семьями.

В среду, 17 октября, студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, устроил взрыв и покончил с собой. В результате трагедии погибли 20 человек, включая виновного в инциденте, также около 50 человек пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Теракт», однако позднее переквалифицировали его на статью «Убийство двух и более лиц». В Крыму объявлен трехдневный траур.