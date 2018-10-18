Украинские телезрители предпочитают смотреть ТВ на русском языке

Большинство жителей Украины заявили, что хотят смотреть телепрограммы на русском языке, а не украинском. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел в прямом эфире канал NewsOne.

Украинские телезрители отвечали на вопрос: «На каком языке вам хотелось бы смотреть телевидение?». Оказалось, что из 30 тысяч позвонивших более 60% предпочли смотреть ТВ на русском или другом языке, и 40% - выбрали свой родной, украинский.

Согласно украинскому законодательству, не менее 55 процентов программ на телевидении в стране должны транслироваться на украинском языке. За превышение лимита на русскую речь на ТВ законом предусмотрен штраф до 5% от суммы лицензионного сбора телеканала.