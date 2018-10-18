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The Washington Post опубликовала последнюю статью убитого в Турции саудовского журналиста

Валентина Пескова
06:43 18.10.2018
Работу над материалом журналист Джамаль Хашкаджи завершил незадолго до своего исчезновения 2 октября.
The Washington Post опубликовала последнюю статью убитого в Турции саудовского журналиста
Фото: Depo Photos Globallookpress

В американском СМИ вышла последняя статья саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Материал под названием «Арабскому миру больше всего необходима свобода самовыражения» опубликовала газета The Washington Post. Работу над статьей Хашкаджи завершил незадолго до своего исчезновения 2 октября в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

В публикации идет речь о низком уровне свободы СМИ в арабских странах и усилившимся государственном влиянии на освещение новостей.

«Арабский мир сталкивается со своей собственной версией "железного занавеса", навязанного не внешними субъектами, а внутренними силами, борющимися за власть», - отмечает журналист.

В статье указывается, что арабские журналисты предпочитают молчать об арестах своих коллег, а если даже международное и осуждает низкий уровень свободы слова в арабских СМИ, за этим не следует никаких мер.

По словам редактора колонки Карен Аттиа, статью она получила от переводчика и помощника Хашкаджи на следующий день после того, как стало известно о пропаже журналиста в Стамбуле. Как отмечает Аттиа, она отложила публикацию статьи, так как до последнего надеялась, что Джамаль вернется, и они вместе отредактируют статью.

«Теперь я вынуждена признать: этого никогда не случится», - пишет Аттиа в предисловии к публикации.

Напомним, согласно последним данным, пропавшего в Турции журналиста из Саудовской Аравии Джамаля Хашкаджи могли убить и разрезать на части прямо в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Журналист зашел в здание 2 октября, но так оттуда и не вышел. Ведется следствие.

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