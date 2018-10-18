СМИ: названа основная версия аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ»

Большинство расследующих аварию ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» экспертов считают, что причиной стала механическая неполадка, допущенная в ходе стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Байконур, а не заводской брак. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

«По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном. Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идет об эксплуатационных ошибках», - заявил источник, близкий к Минобороны России.

При этом в Роскосмосе отметили, что доклад о причинах произошедшего подготовят к концу недели, уточняет «Ъ».

Напомним, 11 октября при запуске пилотируемого корабля «Союз» с космодрома Байконур спустя 119 секунд после старта. Корабль потерял управление и упал. Экипаж корабля успел благополучно эвакуироваться в специальной капсуле. Спускаемый аппарат космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом приземлился в Казахстане.

Ранее комиссия по расследованию аварии отметила, что одной из причин инцидента является несработавший в полете пирозамок на одном из боковых блоков ракеты, который мог быть результатом преднамеренной порчи или недостаточной проверки.

Таким образом, до выяснения причин аварии было решено приостановить все пилотируемые пуски к МКС, которые проводятся только на «Союзах».