Отец керченского стрелка рассказал о характере сына

Бывший студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, устроивший стрельбу и взрыв в учебном заведении, был замкнутым человеком.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на его отца, который дал показания следствию. По словам родителя, ему было трудно найти общий язык с сыном. Он также добавил, что у молодого человека не было друзей, был только один товарищ с детства, но и с ним он перестал общаться.

Отец также утверждает, что Владислав ничего не рассказывал о своей учебе. Кроме того, родитель знал, что большую часть свободного времени сын проводил за компьютерными играми и оружием, однако молодой человек был неагрессивным и воспитанным. Ранее сообщалось, что Владислав не жил с отцом.

В тоже время соседи керченского стрелка рассказывали, что в детстве мальчик издевался над животными, сообщает местное издание КерчьИНФО. В частности, он душил котов веревками.

Напомним, нападение на колледж в Керчи было совершено в среду, 17 октября. Студент 4-го курса Владислав Росляков пришел в учебное заведение, где взорвал бомбу и открыл стрельбу по студентам и преподавателям, после чего застрелился сам. Жертвами атаки стали 20 человек, около 50 госпитализированы, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. В Крыму объявлен трехдневный траур в связи с трагедией.

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 СК РФ «убийство двух и более лиц общеопасным способом».