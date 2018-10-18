«Россия или Китай»: половина военных США уверены в приближении большой войны

Почти половина действующих американских военнослужащих уверены, что США в скором времени станут участником серьезного военного конфликта. Об этом свидетельствуют данные специального опроса, проведенные военным изданием Military Times.

Крайне вероятным скорый масштабный конфликт с участием США считают 46% опрошенных. Стоит отметить, что это число катастрофически выросло всего за год с небольшим – в 2017-м году на аналогичный вопрос положительно ответили 5% респондентов.

Военная угроза, по мнению служащих ВС США, главным образом исходит от России и Китайской народной республики. Почти 71% опрошенных назвали главной опасностью РФ, хотя в 2017-м году такого мнения придерживались 53%.

Однако самой значимой опасностью для Америки военные считают кибернетические угрозы. Почти 90% опрошенных из числа действующих военнослужащих заявили, что считают терроризм в киберпространстве основной проблемой для Штатов. Вместе с тем военные выразили уверенность в неспособности США противостоять подобным угрозам.