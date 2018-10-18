Стали известны подробности о погибших в Керчи

Городская администрация Керчи обнародовала актуальные сведения о погибших в ходе массового расстрела в политехническом колледже. На данный момент известно, что жертвами стали двадцать человек.

По данным администрации, в их числе 15 студентов учебного заведения и пятеро взрослых. Все погибшие взрослые люди являлись сотрудниками колледжами. Из 15 студентов шестеро были несовершеннолетними.

Ранее сообщалось, что родственники опознали всех жертв и пострадавших от атаки керченского стрелка. В том числе опознаны тяжелораненые больные, находящиеся в городском госпитале. Все серьезно пострадавшие получили травматический шок и геморрагический шок, у них повреждены крупные сосуды, большая кровопотеря.

Трагедия в Керчи случилась утром 17 октября. Студент колледжа Владислав Росляков пришел в учебное заведение с двумя рюкзаками, полными оружия. Стрелок взорвал самодельную бомбу с поражающими элементами и устроил массовый расстрел студентов и сотрудников колледжа. После этого он покончил с собой. В Крыму объявлен трехдневный траур.