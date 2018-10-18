Собака-удивляка: шокированный пес стал героем Сети

В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлена собака по кличке Купер из американского города Блумингтон в штате Индиана. Внимание пользователей привлекло удивительно выражение лица пса.

Судя по записи, Купер мирно жевал кость, сидя на диване рядом со своими хозяевами. Однако в какой-то момент пес заметил нечто, поразившее его до глубины души. Он откинулся на спинку дивана и пораженно смотрел в сторону, открыв рот от удивления, словно увидел нечто за гранью понимания.

«Зацепился за что-то взглядом и застыл с шокированным выражением на лице. Кость еще во рту», - прокомментировал автор видео.

Как передает Daily Mail, владелец Купера привык к подобным действиям своего питомца. Пес нередко отвлекается на разные вещи и впадает в подобие транса. Однако случай, попавший на видео, удивил даже опытного хозяина.