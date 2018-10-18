Названы города, которые исчезнут с лица Земли

Повышение глобальной температуры приведет к неизбежному повышения уровня океанов и как следствие – к затоплению части суши. Уже к 2100 году под воду уйдут 49 городов и исторических объектов Средиземного моря.

Таяние ледников приведет к исчезновению таких городов, как Стамбул, Корфу, Эфес, Пафос, Сиракузы, Родос, Шибени, а также ряду других населенных пунктов в Средиземноморье, представляющих собой исторические центры. О результатах исследования рассказали ученые Килского университета (Германия), сообщает журнал Nature.

Из-за климатических изменений проблемы могут возникнуть и в других городах, расположенных вблизи водоемов. В частности, Лондон находится под угрозой сильного затопления из-за глобального потепления. Уже сейчас власти столицы Великобритании вынуждены все чаще прибегать к использованию дамбы, которая является основной защитой города от наводнений.