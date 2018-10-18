Дым и запах гари: самолет Мелании Трамп экстренно развернули из-за поломки

Самолет жены президента США Мелании Трамп экстренно приземлился в аэропорту вылета в среду. На борту случилось задымление.

Журналисты из президентского пула на борту Boeing C-32A почувствовали неприятный горелый запах уже через десять минут после взлета, а после заметили струи дыма. Экипаж раздал присутствующим мокрые полотенца для дыхания, в то время как самолет экстренно разворачивался в стороны аэропорта Эндрюс.

Мелания Трамп отправлялась в больницу имени Томаса Джефферсона, где планировала выступить на мероприятии, посвященным проблемам новорожденных. Она намерена все-таки совершить эту поездку, но уже на следующей неделе.

Как сообщает CNN, дым в самолете, по версии департамента коммуникаций президента США, был вызван «незначительной проблемой в механике», которая уже решена. По версии СМИ, инцидент произошел из-за неисправности оборудования связи, которое немедленно отключили после задымления.