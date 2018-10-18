Число жертв атаки на колледж в Керчи возросло до 20

Число погибших в Керченском политехническом колледже достигло 20 человек. Около 50 получили ранения, большинство из которых подростки.

Раненные находятся в медицинских учреждениях, где им оказывают помощь. Состояние многих из них оценивается, как тяжелое. В Минздраве сообщили, что большинство пострадавших получили ранения от мелких деталей, которые вылетели из самодельного взрывного устройства.

Часть раненных эвакуируют в Москву и разместят в центре имени Вишневского. Нескольких пострадавших перевезли в Симферополь.

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 СК РФ убийство двух и более лиц общеопасным способом. В связи с произошедшим Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.

В среду, 17 октября учащийся 4-го курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков пришел с ружьем и самодельным взрывным устройством в образовательное заведение и открыл стрельбу по людям, которые находились в здании. После этого он бросил бомбу в столовой на первом этаже. Потом он пошел в библиотеку, где свел счеты с жизнью.