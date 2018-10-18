Родственники опознали всех погибших при нападении на колледж в Керчи

Родственники жертв стрельбы и взрыва в политехническом колледже в Керчи опознали все находящиеся в морге тела погибших, заявил замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев.

Также он рассказал, что опознаны восемь тяжелораненых, которые находятся в больницах города.

По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, все серьезно пострадавшие получили травматический шок и геморрагический шок, у них повреждены крупные сосуды, большая кровопотеря.

Ранее стало известно, что число погибших выросло до 20 человек. Она из жертв нападения на колледж скончалась в больнице, несмотря на все усилия врачей.

Напомним, студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил массовый расстрел людей около 11:40 утра 17 октября. Он пришел в учебное заведение с ружьем и самодельными бомбами. Росляков убил и ранил из огнестрельного оружия десятки человек, после чего произвел взрыв, а затем покончил с собой в библиотеке колледжа.