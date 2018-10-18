«Мы всерьез напуганы»: «призрак» в закрытом ночном клубе в Англии попал на видео

Камеры видеонаблюдения в одном из ночных клубов английского Ноттингема запечатлели пугающие события. Некто двигал предметами на барной стойке рядом с пустым танцполом. Людей в кадре при этом не было.

Как сообщает местное издание Nottingham Post, внезапное открытие крышки ящика рядом с барной стойкой вызвало срабатывание сигнала системы безопасности. Так как клуб был закрыт, системы сигнализации посчитала, что некто пытается совершить взлом.

Однако из кадров с камеры видеонаблюдения следует, что в помещении никого не было. Крышка открылась сама собой без видимых причин.

«Давно существовали слухи о неких призрачных штуках и непонятных звуках, когда клуб закрыт. Мы не воспринимали их всерьез», - рассказали изданию сотрудники заведения.

Однако теперь персонал действительно напуган и больше не шутит о «нашем добром Каспере», как раньше. Сообщается, что руководство клуба всерьез намерено пригласить экспертов по паранормальным явлениям.