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Ученые раскрыли тайну безумной оптической иллюзии

Андрей Аркадьев
03:59 18.10.2018
Обман зрения возникает из-за двигающегося фона. При этом у зрителя создается ощущение, что перемещаются точки, которые в действительности стоят на месте.
Видео: The Daily Mail

Ученые из Йельского университета раскрыли тайну оптической иллюзии, которая может поменять отношение людей к действительности. Специалисты сняли видео, на котором поместили две точки разных цветов на фоне движущейся карты японского города Токио.

При первом взгляде на экран создается ощущение, что красная точка преследует голубую. После этого направление движения карты изменили и уже синяя точка начинает гоняться за красной точкой.

Однако на самом деле это только имитация движения, поскольку красная точка стоит неподвижно - в центре экрана, а синяя перемещается вокруг нее, передает The Daily Mail.  

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