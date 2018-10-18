Это будет святое и светлое место – журналист Евгений Примаков призвал принять участие в строительстве храма ВС РФ

Главный храм Вооруженных сил РФ появится в подмосковном парке «Патриот». Место для стройплощадки уже выбрано, и в основание будущего собора заложен первый камень. Церемонию его освящения посетили президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Именно главе оборонного ведомства и принадлежит инициатива строительства.

Все работы ведутся на добровольные пожертвования. Возведение храма поддержали многие актеры, исполнители и чиновники, среди них - российский журналист, член Общественной Палаты РФ Евгений Примаков.

«Главный воинский храм – это важное и святое дело, есть же вот в Кронштадте, например, главный храм флота, где со старых времен доски висят по всем кораблям и экипажам, которые погибли. Мы надеемся, что в храме воинском в парке «Патриот» таких досок не будет, потому что мы всегда надеемся, что наши солдаты будут живы. А за то, чтобы они были живы, будет место, где можно помолиться Богу. Это будет святое и светлое место, святое и светлое дело – такой храм у нашей армии обязательно должен быть. И я призываю людей, которые разделяют веру в Бога, разделяют понимание важности этого дела, помочь построить этот храм. Я чем могу обязательно помогу, друзья мои, которые в Бога верят и уважают нашу армию обязательно тоже помогут. И я надеюсь, что вы к числу этих друзей присоединитесь. Храму быть! Он должен стоять там, он должен быть большой, красивый, чтобы им можно было гордиться, чтобы там собирались тысячи верующих, и солдаты наши имели молитву и заступничество перед Богом», - сказал Евгений Примаков.

Банковские реквизиты для перечисления добровольных пожертвований указаны по этой ссылке.