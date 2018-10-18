ВВС США случайно разбомбили союзников-курдов в Сирии

Американские боевые истребители F-15 случайно нанесли ракетные авиаудары по своим союзникам-курдам в Сирийской арабской республике. Примечательно, что в момент внезапной атаки курды вели наступление на позиции ИГИЛ*.

В результате воздушной атаки курды понесли заметные потери, шесть солдат погибли, более десяти получили тяжелые ранения. Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.

Ранее стало известно, что в указанном районе продолжается безуспешное наступление на террористов силами курдских бойцов и коалиции США. По мнению экспертов, эти действия носят имитационный характер, в реальности перед коалицией не стоит задачи полностью уничтожить террористов в данной местности.

Пользуясь таким положением дел, террористы перехватили инициативу и 13 октября устроили внезапную атаку на лагерь беженцев, похитив и перевезя в подконтрольный им Хаджин более сотни семей. Таким образом, на данный момент в этом районе боевики ИГИЛ удерживают в плену около 700 заложников из числа мирных жителей, среди которых есть и граждане европейских государств.

*ИГИЛ - запрещенная в России террористическая группировка.