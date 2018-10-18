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СМИ: американские наемники убивали людей в Йемене по заказу ОАЭ

Вадим Синицын
02:55 18.10.2018
Американские наемники в ходе гражданской войны в Йемене брали заказы различного типа, в том числе на политические убийства. Заказчиком выступало правительство ОАЭ. Об этом говорится в расследовании BuzzFeed.
Фото: Abdulnasser Alseddik, Globallookpress
Видео: BuzzFeedNews, YouTube

Американское издание BuzzFeed опубликовало масштабное расследование, посвященное деятельности наемников из США в гражданской войне в Йемене. По данным СМИ, наемники брали заказы различного типа, в том числе на политические убийства.

Эту информацию журналисты добыли у основателей одного из отрядов наемников – бывшего спецназовца ВМС США Исаака Гилмора и бывшего участника Иностранного легиона Авраама Голана. Эти люди собрали себе команду, преимущественно состоящую из отставных военных и спецназовцев с реальным боевым опытом в горячих точках.

Одним из заказчиков группы Гилмора и Голана было правительство Объединенные Арабские Эмираты. Задачей им поставили уничтожение йеменской партии «Ислах». В списке целей значились 23 человека, функционеры партии и священники.

В материале отмечается, что наемники не испытывали проблем, поскольку уничтожали только персонажей, определенных правительством ОАЭ в качестве «террористов». Заказы на убийство людей, не связанных с партией «Ислах» и «террористами», группа якобы не выполняла.

Для безопасности Гилмор и Голан оформили себе поддельные звания воинские звания в армии ОАЭ. Они и члены их отряда получали около полутора миллионов долларов в месяц и премии за особо успешные «ликвидации». Всего они устранили от 25 до 30 человек. Первой целью стал лидер партии «Ислах» Ансаф Али Майо.

В ЦРУ США заявили, что не владеют информацией об американских наемниках в Йемене. Тем не менее, источник издания в управлении после нескольких проверок подтвердил подлинность информации о группе Гилмора и Голана. По его словам, наемники действовали в этой стране, словно отряд убийц.

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