Разбившийся на Украине Су-27 был непригоден для полетов с 2009 года

Потерпевший крушение во время учений на Украине истребитель Су-27УБ был непригоден для полетов с 2009 года. Летательный аппарат имел бортовой номер «70 синий» с заводским номером 96310424040. Воздушное судно построено в январе 1991 года.

По данным портала Airforce.ru, самолет поступил в 100-й отдельный корабельный истребительный авиационный полк авиации ВМФ СССР, который был размещен на аэродроме Саки в Крыму.

В 1992 году истребитель передали Украине. Воздушное судно зачислили в состав 831-й бригады истребительной авиации в Миргороде (нынешняя 831-я бригада тактической авиации). В 2009 году Су-27УБ поставили на хранение из-за истечения ресурса, однако летом 2014 года его вновь ввели в строй 831-й бригады.

Истребитель Су-27 потерпел крушение 16 октября в районе деревни Уланов. Самолет выполнял полет в рамках учений «Чистое небо-2018». В результате инцидента оба пилота погибли, один их них являлся военным Национальной гвардии Соединенных Штатов.