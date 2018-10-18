Глава Европарламента заявил о невозможности отложить дату Brexit

Канцлер Австрии Себастьян Курц признался, что не услышал новых подходов по выходу Великобритании из Евросоюза от премьер-министра страны Терезы Мэй во время ее выступления на саммите.

«Я хочу признаться честно: многое из ее слов нам было уже известно», - заявил Курц.

В тоже время он признался, что ЕС, как и раньше, придерживается своего единого решения относительно Brexit, сообщает ТАСС.

Ранее глава Европейского парламента Антонио Таяни прокомментировал возможность изменения сроков проведения процедуры выхода Великобритании из состава Европейского союза. Он заявил, что откладывать дату Brexit, намеченную на 29 марта 2019 года, уже нельзя.

До этого о готовности к выходу Великобритании без соглашения с Лондоном заявили Дональд Туск, Мишель Барнье и Ангела Меркель.