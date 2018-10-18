«Повалили на пол и били ногами» - солистка «Маши и Медведей» рассказала о конфликте с рейдерами

Солистка рок-группы «Маша и медведи» Мария Макарова рассказала «Звезде», из-за чего ее избили в Москве. По словам певицы, она встала на защиту своего соседа, известного композитора Александра Кулыгина. Макарова рассказала, что в квартиру музыканта пытались поселиться неизвестные люди, которым якобы принадлежит часть жилплощади.

В момент отсутствия Кулыгина они заехали в квартиру композитора, установили там диван и холодильник. Вернувшись домой, музыкант был шокирован перестановками и обратился за помощью к своей соседке Марии Макаровой.

«Александр Павлович спустился к нам и сказал, что с ним происходит вот такая беда. Они хотели получить в собственность 1/16 часть квартиры, это где-то 3 квадратных метра. Они заехали сразу с кроватью и холодильником и заняли большую комнату, в которой жила ныне покойная жена Александра Павловича», - объяснила Макарова.

Певица рассказала, что после того, как предполагаемые рейдеры покинули жилплощадь, Кулыгин закрыл дверь на ключ, в квартире остался лучший друг Александра Павловича, пианист Сергей Булатов, а его жена села рядом с дверью, для того, чтобы контролировать деятельность "преступников" при попытке проникнуть туда, или зафиксировать взлом.

«Одному человеку сидеть у квартиры трудно, поэтому мы сменяли друг друга, в момент моей смены произошел этот инцидент», - добавила исполнительница.

Когда к квартире подошли «рейдеры» между ними и Макаровой произошел конфликт. Женщина, присутствовавшая с новыми жильцами заявила, что записывает на телефон происходящее и пообещала выложить это в Интернет. В ответ певица стала также снимать на камеру мобильного свою оппонентку. Подойдя к ней вплотную, Мария выхватила телефон и выбросила его на лестницу. После этого рейдеры накинулись на певицу и стали ее избивать.

«Они схватили меня, повалили на пол и стали бить ногами. Табуретка, на которой сидел молодой человек, оказалась сломана. Я прдполагаю, что эта табуретка тоже пошла в ход, потому что по другому сломать не получится», - поделилась певица.

После этого инцидента солистка «Маши и медведей» обратилась в полицию с заявлением об избиении.