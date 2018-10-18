Меркель и Лукашенко выразили соболезнования в связи с трагедией в Керчи

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования в связи с массовым убийством в Керчи, где погибли 19 человек в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже.

«Мы сочувствуем семьям погибших и пострадавших», - написал пресс-секретарь правительства ФРГ в Twitter.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также принес соболезнования от себя лично и от имени белорусского народа.

«Беларусь потрясена произошедшей трагедией и разделяет боль невосполнимых утрат и тяжесть страшной беды», - сообщает пресс-служба главы государства.

В среду, 17 октября, студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл огонь из ружья по учащимся и преподавателям, а также подорвал самодельное взрывное устройство. После этого 18-летний молодой человек покончил с собой.

Жертвами трагедии стали 19 человек, включая виновника происшествия, а еще 52 получили ранения, некоторые из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Сразу после ЧП следователи провели обыски в его квартире, а также побеседовали с матерью стрелка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 СК РФ («убийство двух и более лиц общеопасным способом»). В Крыму объявлен трехдневный траур.