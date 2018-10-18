Скворцова рассказала о тяжелом состоянии пострадавших в Керчи

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о состоянии людей, пострадавших в ходе трагедии в Керченском политехническом колледже 17 октября. Многие из них находятся в тяжелом состоянии.

По словам Скворцовой, пострадавшие в основном получили ранения металлическими конструкциями из разорвавшейся самодельной бомбы. Стрелок оснастил свои СВУ поражающими элементами.

«Травмы нижних конечностей, разорваны ноги, культи оторванные. Разорваны крупные сосуды, их надо было ушить, возместить кровопотерю», - рассказала министр.

К сожалению, как минимум трое пострадавших находятся в тяжелой коме из-за ранений. Десять человек пребывают в тяжелом состоянии, из них опознаны пятеро.

Часть пострадавших эвакуируют в Москву и разместят в центре имени Вишневского. Для этих целей уже подготовлены два медицинских самолета. Нескольких пострадавших перевезли в Симферополь.

Трагедия произошла в Керчи утром 17 октября. Студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков пришел в учебное заведение с ружьем и СВУ. Стрелок открыл огонь по людям, взорвал одну из бомб и покончил с собой в библиотеке колледжа. В результате его действий погибли 19 человек, десятки ранены. В Крыму объявлен трехдневный траур.