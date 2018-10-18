Опознаны четыре жертвы нападения на колледж в Керчи

Опознаны четверо погибших в результате стрельбы и взрыва в политехническом колледже в Керчи. Об этом сообщил заместитель главы администрации города, передает РИА Новости.

Он также добавил, что из десяти пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии, были опознаны пять человек.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что будут сделаны фотографии всех тяжелораненных, чтобы преподаватели колледжа и директор учебного заведения могли идентифицировать их, для дальнейшей связи с родственниками пострадавших.

Напомним, 17 октября учащийся колледжа открыл стрельбу в здании, а также привел в действие взрывное устройство. Ранее сообщалось, что подозреваемый имел при себе около десяти взрывных устройств и столько же коробок с патронами. При нападении на учебное заведение в Крыму погибли 19 человек, еще 50 пострадали.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства двух и более лиц общеопасным способом.