Полиция ищет родителей найденного в подмосковном Щелково ребенка

В подъезде дома в подмосковном Щелково был найден мальчик, на вид ему примерно полтора года. Полиция и следственные органы обратилась к общественности и волонтерами с просьбой о помощи в установлении личности ребенка.

Мальчик был обнаружен в подъезде многоквартирного дома 14 октября. После медицинского осмотра выяснилось, что ребенок не имеет на теле следов каких-либо телесных повреждений. Сейчас полиция пытается отыскать родственников или людей, которые знают этого ребенка.

В связи с инцидентом по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по статья «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию совершеннолетнего». Быстрыкин также поручил подчиненным организовать эффективную координацию с оперативными службами и волонтерами.

Кроме того, следствие рассмотрит версию о возможном совершении преступления против родителей мальчика. В данный момент все обстоятельства дела устанавливаются.