Снежный апокалипсис: холода и метели идут из Сибири в центральную Россию

Четверг, 18 октября, станет последним теплым днем в центральной части России. В пятницу в Москве, Подмосковье и соседних регионах начнется похолодание, а последующие дни ожидаются заморозки и резкое понижение температурного фона. Небольшой снег выпадет в воскресенье.

В Сибири и на Дальнем Востоке зима уже вступила в свои права. Таймыр, Ямал и Якутия скованны снегом, на улицах стоят метровые сугробы. В Хабаровском крае из-за налипания мокрого снега оборвались линии электропередачи. Без света остаются жители 500 домов в нескольких поселках. Из-за гололеда автомобили вылетают на обочины.

Снег и метели наступают и на Урал, Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области. Устойчивый снежный покров ожидают в Красноярском крае. В регионе по ночам стоит минусовая температура. В Забайкалье идут дожди и мокрый снег, столбики термометров показывают до шести градусов ниже нуля, сообщает Гидрометцентр.