Трагедия для каждого: люди по всей России несут цветы в память о жертвах керченского стрелка

Семнадцатого октября в политехническом колледже Керчи произошла трагедия с десятками жертв. Соболезнования семьям погибших и пострадавших приходят со всей страны.

В Москве стихийный мемориал организовал у стелы города-героя Керчь в Александровском саду рядом с Кремлем. Люди несут туда цветы, свечи и записки. Останкинская башня на сутки погасла в знак траура.

Стихийные мемориалы развернуты во многих российских городах. В посольствах России в разных странах открыты книги соболезнований, где люди пишут слова поддержки семьям и близким погибших.

Студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил массовый расстрел людей около 11:40 утра 17 октября. Он пришел в учебное заведение с ружьем и самодельными бомбами. Росляков убил и ранил из огнестрельного оружия десятки человек, после чего произвел взрыв, а затем покончил с собой в библиотеке колледжа.

По последним данным, в результате трагедии погибли 19 человек, включая стрелка. Многие пострадавшие находятся в больницах, в моргах до сих пор происходит опознание. В Крыму объявлен трехдневный траур.