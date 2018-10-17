В заложниках у боевиков ИГИЛ* в Сирии находятся граждане западно-европейских стран

В районе сирийского населенного пункта Хаджин, провинция Дейр эз-Зор, в настоящее продолжается безуспешное наступление на террористов ИГИЛ* курдских формирований при поддержке коалиционных сил, возглавляемых США, рассказал «Звезде» военно-дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

Имитация борьбы с террористами в данном районе Сирии длится уже более полугода и используется Вашингтоном для оправдания своего незаконного присутствия в этой стране, отметил он.

«Пользуясь своей безнаказанностью, 13 октября боевики ИГИЛ* совершили нападение на лагерь беженцев в районе близлежащего населенного пункта Эль-Бахра, в результате которого захватили в заложники и вывезли в подконтрольный им Хаджин около 130 арабских семей» - сообщил военно-дипломатический источник.

Среди заложников ИГИЛ* в этом районе находятся уже более 700 человек, в том числе граждане западно-европейских и других государств, подчеркнул источник.

В результате теперь террористы устанавливают свои правила игры в Заевфратье. Так, они выдвигают курдам ультиматумы по немедленному освобождению всех своих сторонников, удерживаемых в специальных лагерях, и требуют передачи под свой контроль новых территорий на востоке Евфрата. А в качестве рычага давления ежедневно расстреливают своих пленников.

Причинами такого положения стали многочисленные ошибки, допускаемые американскими военными в Сирии, считает источник. Наглядным свидетельством является сегодняшний инцидент в районе того же Хаджина.

Из-за непрофессиональных действий американских ВВС по наступающему на ИГИЛ* курдскому формированию сегодня был нанесен бомбовый удар двумя истребителями F-15 из состава сил коалиции. Погибло шесть курдских бойцов и еще порядка 15 получили серьезные ранения.

«Отсутствие координации действий со стороны командования американских сил и "Сирийских демократических сил" привело не только к срыву очередной попытки наступления курдов, но и к массовому дезертирству их из занимаемого района. Теперь данный район вновь перешел под контроль боевиков», - подчеркнул источник.

Все эти факты свидетельствуют о провале американской политики в Сирии, которая так же, как и в соседнем Ираке, не решает проблемы, а вместо этого создает новые для всего региона.

Ранее о том, что боевики ИГИЛ* напали на лагерь беженцев в районе Эль-Бахра в Сирии и захватили в плен 130 семей численностью 700 человек, вывезя их в населенный пункт Хаджин, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко.

ИГИЛ* - запрещенная в РФ террористическая группировка.