СМИ: пропавшему в Турции журналисту отрезали голову на глазах саудовского консула

Пропавшего в Турции журналиста из Саудовской Аравии по имени Джамаль Хашогги могли убить и разрезать на части прямо в здании консульства. По данным турецких СМИ, Хашогги могли обезглавить прямо на глазах генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле.

В распоряжении местного издания Yeni Safak оказались аудиозаписи, которые якобы доказывают факт расправы над журналистом прямо в здании дипломатического представительства. На ней, утверждают авторы, записана часть разговоров между генеральным консулом Саудовской Аравии Мухаммедом Ибрагимом аль-Утейби и убийцами журналиста.

Как сообщается в материале, аль-Утейби якобы участвовал в допросе Хашогги. В какой-то момент он попросил исполнителей убийства расправиться с журналистом за пределами дипломатического представительства, однако те отказались. На другой записи консул требует от пленного журналиста «заткнуться», если тот хочет выжить.

Джамаль Хашогги пропал второго октября. Журналист из Саудовской Аравии, год назад уехавший в США, якобы часто критиковал правящие элиты королевства. В консульство Саудовской Аравии он прибыл, чтобы получить документы, позволяющие ему брак с гражданкой Турции. После этого журналиста никто не видео.

По версии турецких властей, он был убит на территории консульства. Представители дипломатической миссии утверждают, что Хашогги покинул территорию живым, а его дальнейшая судьба им неизвестна. Ведется расследование.