В Дагестане полыхает школа: кадры с места

В селе Мокок Цунтинского района Дагестана загорелась школа. Возгорание произошло в среду вечером, 17 октября.

По данным управления МЧС по региону, пожар охватил площадь 920 квадратных метров. По данным ведомства, никто не пострадал. Причины случившегося выясняются.

На место горения оперативно примчались экстренные службы. Огонь тушат восемь пожарных, привлечены две единицы спецтехники.